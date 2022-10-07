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Новые руководители Псковской гордумы в программе «Собственной персоной»
05.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гости студии - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и заместитель председателя гордумы Ольга Федорова.
Они рассказали о задачах городского парламента на ближайшие пять лет, о том, как депутаты распределили между собой «портфели» и как гордума будет взаимодействовать с исполнительной властью.
Источник: ПЛН-FM
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