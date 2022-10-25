«Собственной персоной»: Борис Елкин о конкурсе на главу Пскова и актуальных задачах власти

Гость студии – глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об участии в конкурсе на замещение должности главы Пскова и об актуальных задачах городских властей.

Источник: ПЛН-FM