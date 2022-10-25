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«Собственной персоной»: Борис Елкин о конкурсе на главу Пскова и актуальных задачах власти
26.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии – глава администрации города Пскова Борис Елкин.
Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об участии в конкурсе на замещение должности главы Пскова и об актуальных задачах городских властей.
Источник: ПЛН-FM
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