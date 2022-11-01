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«Собственной персоной»: Вера Емельянова о поддержке мобилизованных и реализации нацпроектов

02.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гостем нового выпуска программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 ноября, стала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о мерах поддержки мобилизованных и их семей и реализации национальных проектов в социальной сфере. 

Насколько широкий спектр мер поддержки мобилизованных выработан на сегодняшний день со стороны государственных органов и правительства Псковской области? Каким образом правительство региона поддерживает акцию «Мы вместе»? Кроме того, гость студии рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения, планах по капитальному ремонту и строительству школ, процессе слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Об этом и многом другом — в эфире. 

 

Источник: ПЛН-FM



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