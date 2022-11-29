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«Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности

30.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

В гостях у ведущей Любови Кузнецовой побывал заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Они обсудили вопросы, находящиеся в компетенции городского парламента.

Владимир Воробьев — опытный парламентарий с почти десятилетним стажем. Чем, на его взгляд, этот созыв гордумы отличается от предыдущих? Удалось ли маститым депутатам выстроить взаимодействие с теми, кто избрался впервые? Чем полезны Дни депутата и не скучно ли на них Владимиру Воробьеву? Как продвигается подготовка городского бюджета ко второму чтению? Действительно ли была нужна частичная мобилизация и надо ли вводить в российских школах курс НВП? Об этом — в течение ближайшего часа.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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