«Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности

В гостях у ведущей Любови Кузнецовой побывал заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Они обсудили вопросы, находящиеся в компетенции городского парламента.

Владимир Воробьев — опытный парламентарий с почти десятилетним стажем. Чем, на его взгляд, этот созыв гордумы отличается от предыдущих? Удалось ли маститым депутатам выстроить взаимодействие с теми, кто избрался впервые? Чем полезны Дни депутата и не скучно ли на них Владимиру Воробьеву? Как продвигается подготовка городского бюджета ко второму чтению? Действительно ли была нужна частичная мобилизация и надо ли вводить в российских школах курс НВП? Об этом — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM