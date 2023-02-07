07.02.2023 13:00 «Беседка»: Звезда НТВ Андрей Норкин о санкционных списках, свободе слова и уехавших из России
07.02.2023 12:35 «Гайд-парк»: Олег Брячак о планах на выборы-2023 и перспективах расширения границ Пскова
«Собственной персоной»: О защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году
08.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги работы по защите прав бизнес-сообщества региона в 2022 году и тренды текущего года.
Источник: ПЛН-FM
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