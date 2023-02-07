«Собственной персоной»: О защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году

Гость студии — уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги работы по защите прав бизнес-сообщества региона в 2022 году и тренды текущего года.

Источник: ПЛН-FM