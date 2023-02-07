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«Собственной персоной»: О защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году

08.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги работы по защите прав бизнес-сообщества региона в 2022 году и тренды текущего года.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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