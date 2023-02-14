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«Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к выборам-2023 и перспективах ДЭГ
15.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о подготовке к избирательной кампании 2023 года и перспективах дистанционного электронного голосования.
Источник: ПЛН-FM
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