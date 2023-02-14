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«Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к выборам-2023 и перспективах ДЭГ

15.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о подготовке к избирательной кампании 2023 года и перспективах дистанционного электронного голосования.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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