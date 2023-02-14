«Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к выборам-2023 и перспективах ДЭГ

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о подготовке к избирательной кампании 2023 года и перспективах дистанционного электронного голосования.

Источник: ПЛН-FM