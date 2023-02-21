14:00 «Собственной персоной»: Борис Елкин о борьбе со снегом, ремонте дорог и расширении границ Пскова
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«Собственной персоной»: Борис Елкин о борьбе со снегом, ремонте дорог и расширении границ Пскова
22.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью города, в частности, работу дорожных подрядчиков и коммунальных служб по борьбе со снегом, предстоящие дорожные ремонты, обеспечение жильем детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья, и расширение границ Пскова.
Источник: ПЛН-FM
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