«Собственной персоной» Борис Елкин о паводке и весенней уборке Пскова

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о паводке, о грядущем голосовании по выбору территорий для благоустройства и о весенней уборке города.

Источник: ПЛН-FM