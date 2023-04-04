www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 марта 30 марта 24 марта 29 марта 14 марта 29 марта 4 апреля 29 марта 3 апреля 2 марта 3 апреля 27 марта 28 марта Телефон прямого эфира 1 марта 24 марта

«Собственной персоной» Борис Елкин о паводке и весенней уборке Пскова

05.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о паводке, о грядущем голосовании по выбору территорий для благоустройства и о весенней уборке города.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты