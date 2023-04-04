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«Собственной персоной» Борис Елкин о паводке и весенней уборке Пскова
05.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.
Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о паводке, о грядущем голосовании по выбору территорий для благоустройства и о весенней уборке города.
Источник: ПЛН-FM
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