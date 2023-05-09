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«Собственной персоной»: Ирина Иванова о главных городских проектах 2023 года

10.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гостья студии — первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней главные городские проекты 2023 года.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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