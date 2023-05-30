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«Собственной персоной»: Глава Пскова Борис Елкин о городских проблемах и путях их решения
31.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.
В минувшую пятницу он выступил на сессии Псковской городской Думы с отчетом о работе в 2022 году и сегодня в рамках эфира ответил на вопросы, связанные с главными достижениями городской администрации в разных направлениях жизнедеятельности Пскова. Кроме того, глава города перечислил основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться, оценил работу своей команды и характер взаимодействия с гордумой, а также поделился ближайшими планами.
Источник: ПЛН-FM
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