«Собственной персоной»: Глава Пскова Борис Елкин о городских проблемах и путях их решения

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

В минувшую пятницу он выступил на сессии Псковской городской Думы с отчетом о работе в 2022 году и сегодня в рамках эфира ответил на вопросы, связанные с главными достижениями городской администрации в разных направлениях жизнедеятельности Пскова. Кроме того, глава города перечислил основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться, оценил работу своей команды и характер взаимодействия с гордумой, а также поделился ближайшими планами.

Источник: ПЛН-FM