«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о сезоне строительства и благоустройства в муниципалитете и работе с инвесторами

Гостем нового выпуска программы «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Островском районе, сезон строительства и благоустройства в муниципалитете – сейчас он в самом разгаре, а также работу с инвесторами и некоторые другие вопросы.

Источник: ПЛН-FM