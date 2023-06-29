14:00 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о сезоне строительства и благоустройства в муниципалитете и работе с инвесторами
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«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о сезоне строительства и благоустройства в муниципалитете и работе с инвесторами
30.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гостем нового выпуска программы «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал глава Островского района Дмитрий Быстров.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Островском районе, сезон строительства и благоустройства в муниципалитете – сейчас он в самом разгаре, а также работу с инвесторами и некоторые другие вопросы.
Источник: ПЛН-FM
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