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«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о сезоне строительства и благоустройства в муниципалитете и работе с инвесторами

30.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гостем нового выпуска программы «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Островском районе, сезон строительства и благоустройства в муниципалитете – сейчас он в самом разгаре, а также работу с инвесторами и некоторые другие вопросы.

 

Источник: ПЛН-FM



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