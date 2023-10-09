14:00 «Собственной персоной»: Наталья Федорова о планах на второй срок, крупных проектах и пользе ТОСов
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«Собственной персоной»: Наталья Федорова о планах на второй срок, крупных проектах и пользе ТОСов
10.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — глава Псковского района Наталья Федорова.
Ровно месяц прошел с выборов, на которых она одержала убедительную победу и была переизбрана на второй срок. Какие наталья Федорова видит для себя основные задачи на втором сроке главы? С какими итогами завершается сезон благоустройства и строительства в Псковском районе? Какие крупные инфраструктурные проекты планируется реализовать? Много ли еще остается сделать в текущем году в рамках нацпроектов? Виден ли эффект от деятельности ТОСов в муниципалитете? Об этом — в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
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