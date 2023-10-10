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«Собственной персоной»: Армен Мнацаканян об итогах выборов, догазификации и обращениях избирателей

11.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об итогах состоявшихся в сентябре выборов, о темпах догазификации населенных пунктов региона и о том, как решаются проблемы, с которыми к Армену Мнацаканяну обращаются избиратели.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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