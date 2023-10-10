«Собственной персоной»: Армен Мнацаканян об итогах выборов, догазификации и обращениях избирателей

Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об итогах состоявшихся в сентябре выборов, о темпах догазификации населенных пунктов региона и о том, как решаются проблемы, с которыми к Армену Мнацаканяну обращаются избиратели.

Источник: ПЛН-FM