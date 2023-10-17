«Собственной персоной»: Светлана Мельникова о роли Псковского музея и итогах летнего сезона

Слушайте сегодня, 18 октября, в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии - генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова. Ведущий Максим Костиков поговорил с ней о месте и роли Псковского музея в общественной жизни региона, об итогах летнего сезона и дальнейших планах.

Источник: ПЛН-FM