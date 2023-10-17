www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 3 октября 27 сентября 13 сентября 2 октября 20 сентября 12 октября 6 октября 16 октября 10 октября 3 октября 4 октября 28 сентября 2 октября 4 августа 2 октября

«Собственной персоной»: Светлана Мельникова о роли Псковского музея и итогах летнего сезона

18.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте сегодня, 18 октября, в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии - генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова. Ведущий Максим Костиков поговорил с ней о месте и роли Псковского музея в общественной жизни региона, об итогах летнего сезона и дальнейших планах.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты