«Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин стал гостем программы «Собственной персоной» на «ПЛН FM».

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об общественно-политическом климате в регионе и о старте главной избирательной кампании 2024 года.

Источник: ПЛН-FM