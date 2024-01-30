14:00 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента
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«Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента
31.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин стал гостем программы «Собственной персоной» на «ПЛН FM».
Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об общественно-политическом климате в регионе и о старте главной избирательной кампании 2024 года.
Источник: ПЛН-FM
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