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«Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента

31.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин стал гостем программы «Собственной персоной» на «ПЛН FM».

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об общественно-политическом климате в регионе и о старте главной избирательной кампании 2024 года.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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