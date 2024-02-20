«Собственной персоной»: Александр Козловский о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский стал гостем программы «Собственной персоной». Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента.

Источник: ПЛН-FM