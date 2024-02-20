14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента
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«Собственной персоной»: Александр Козловский о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента
21.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский стал гостем программы «Собственной персоной». Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента.
Источник: ПЛН-FM
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