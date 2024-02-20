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«Собственной персоной»: Александр Козловский о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента

21.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский стал гостем программы «Собственной персоной». Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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