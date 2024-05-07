14:00 «Собственной персоной»: О задачах главного федерального инспектора в новой политической реальности
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«Собственной персоной»: О задачах главного федерального инспектора в новой политической реальности
08.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков 8 мая впервые побывал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ведущий программы «Собственной персоной» Александр Савенко расспросил гостя о его впечатлениях от вчерашней инаугурации президента России Владимира Путина, об основных задачах, стоящих перед аппаратом полпреда и о формате взаимоотношений с органами власти и институтами гражданского общества.
Источник: ПЛН-FM
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