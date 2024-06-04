www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
31 мая 22 мая 27 мая Телефон прямого эфира 31 мая 1 мая 29 мая 4 июня 28 мая 23 мая 30 мая 31 мая 23 мая 5 апреля 3 июня 23 мая

«Собственной персоной»: Александр Козловский о формировании правительства и итогах праймериз

05.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о формировании нового правительства России, взаимодействии Псковской области с Советом Федерации и итогах предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?










  смотреть результаты



Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?










  смотреть результаты