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«Собственной персоной»: Александр Козловский о формировании правительства и итогах праймериз
05.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о формировании нового правительства России, взаимодействии Псковской области с Советом Федерации и итогах предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы.
Источник: ПЛН-FM
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