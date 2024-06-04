«Собственной персоной»: Александр Козловский о формировании правительства и итогах праймериз

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о формировании нового правительства России, взаимодействии Псковской области с Советом Федерации и итогах предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы.

Источник: ПЛН-FM