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«Собственной персоной»: Армен Мнацаканян о ходе избирательной кампании и темпах догазификации

04.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о ходе избирательной кампании в Псковском регионе, о темпах догазификации, о решении вопросов, актуальных для 9-го избирательного округа, и о работе в партийной фракции.

 

Источник: ПЛН-FM



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