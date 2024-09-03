«Собственной персоной»: Армен Мнацаканян о ходе избирательной кампании и темпах догазификации

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о ходе избирательной кампании в Псковском регионе, о темпах догазификации, о решении вопросов, актуальных для 9-го избирательного округа, и о работе в партийной фракции.

Источник: ПЛН-FM