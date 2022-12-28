www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
23 декабря 26 декабря 28 декабря 2 ноября 29 декабря 26 декабря 13 декабря Телефон прямого эфира 22 декабря 27 декабря 16 декабря 20 декабря 29 декабря 28 декабря 16 декабря 23 декабря

«В фокусе»: С каким бюджетом будет жить Псковская область в 2023 году?

29.12.2022 18:30 «ПЛН-FM»

29 декабря состоялась заключительная сессия года Псковского областного Собрания депутатов, где рассматривался проект главного финансового документа региона на трёхлетний период. Депутаты вернулись к первому чтению проекта закона об областном бюджете для утверждения изменённых цифр общих доходов и расходов, чтобы перейти ко второму и третьему чтениям с учетом всех подготовленных поправок по итогам работы согласительной комиссии.

С традиционным бюджетным посланием к депутатам Псковского областного Собрания обратился губернатор Псковской области. Он представил проект бюджета Псковской области на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов, а также прокомментировал итоги уходящего года и назвал основные направления по которым предстоит работать региональной власти.

Какими будут основные параметры бюджета Псковской области на 2023 год? Какие направления расходов станут приоритетными? Получилось ли увеличить доходную часть бюджета в этом году? Как парламентарии оценивают бюджет на 2023 год? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты