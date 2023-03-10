«В фокусе»: Условия для раздельного сбора мусора в Псковской области

Тема раздельного сбора мусора в Псковской области становится все более актуальной. За последнее время в регионе появилось множество специальных контейнеров для сбора пластика. Жители области активнее принимают участие в акциях по сбору вторсырья.

По данным Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», по итогам прошлого года раздельным накоплением ТКО были охвачены чуть больше половины населения страны. Существенное увеличение охвата отмечено в Псковской области, она вошла в список пяти регионов, где удалось достичь стопроцентного результата. То есть исследования показывают, что возможности для реализации раздельного сбора мусора есть, но на деле все мы видим, что граждане не очень-то ими пользуются. Ведь даже внутри специальных контейнеров для пластика до сих пор можно найти абсолютно любой вид отходов.

Жители нашего региона массово не занимаются бытовой сортировкой мусора по многим причинам: из-за незнания или неумения, из-за отсутствия мотивации или просто потому, что они не видят смысла в этом процессе — у многих есть убеждение, что содержимое разных баков вывозит одна машина. Побудить граждан активнее заниматься сортировкой предлагается несколькими способами: от штрафов, до поощрения. Но наказывать или поощрять пока что тоже нет возможности. А развивать экомышление - наверное, самый верный способ, хоть и довольно долгий. Сегодня мы решили выяснить, действительно ли во всей области созданы условия для раздельного сбора мусора? Пользуются ли жители региона возможностями для сортировки? Как можно стимулировать людей к раздельному сбору отходов? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM