«В фокусе»: Отчет губернатора

В сентябре текущего года в Псковской области пройдут губернаторские выборы. Предыдущая кампания такого уровня состоялась в 2018 году. Тогда по результатам голосования главой региона стал Михаил Ведерников. 1 июня действующий губернатор выступил перед депутатами областного Собрания с отчетом о работе правительства Псковской области за 2022 год.

Это уже шестой отчет действующего главы региона - по его определению, «рубежный» и итоговый для текущего губернаторского срока". Именно поэтому он посвящен не только результатам работы в минувшем году, но и основным достижениям и сложностям которыми пришлось столкнуться за прошедшие пять лет, а также планам на будущее. В этом одна из основных особенностей отчета, оглашение которого происходит перед стартом официальной губернаторской кампании, на сессии, в ходе которой депутаты назначили выборы на 10 сентября. Какие достижения отметил глава региона в отчете? С какими вызовами придется работать правительству Псковской области? Как представители региональных партий в областном собрании оценивают отчет действующего губернатора? Какие аспекты они считают наиболее важными? Об этом сегодня «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM