«В фокусе»: Итоги ЕДГ-2023

10 сентября в Псковской области завершились губернаторские выборы. Всего в регионе прошло 12 избирательных кампаний. Голосование было трехдневным и впервые проходило с использованием системы дистанционного электронного голосования на всей территории региона. В голосовании приняли участие почти 38% избирателей, что немного больше, чем пять лет назад. При этом стоит отметить, что на выборах глав регионов с применением ДЭГ наибольшая явка на выборах зафиксирована именно в Псковской области.

По результатам обработки 100% бюллетеней на второй пятилетний срок полномочий ожидаемо избран губернатор Михаил Ведерников. За него проголосовало более 86% избирателей — почти 168 тысяч человек. В избирательной кампании-2023 существовала некоторая интрига — это спор коммуниста Петра Алексеенко и либерал-демократа Антона Минакова за второе место в губернаторской гонке. КПРФ при этом проводили довольно вялую предвыборную кампанию, в отличие от ЛДПР. Однако вторым оказался все же - коммунист Петр Алексеенко. Он набрал более 6%, за него проголосовали 12 тысяч избирателей. Кандидата от ЛДПР выбрали при этом всего почти 4% - это более 7,5 тысяч избирателей от общего числа. А кандидат от «Партии роста» Игорь Романов оказался аутсайдером: за него проголосовали менее 3% жителей региона.

В целом, все оппозиционные партии на этих губернаторских выборах снизили свои результаты по сравнению с 2018 годом. Партия власти, напротив, повысила численность своих сторонников. Сегодня, когда подсчитаны результаты губернаторских выборов, мы решили выяснить: как прошло голосование? Были ли выявлены нарушения? Как представители региональных отделений партий оценивают итоги кампании? Все ли удовлетворены своим результатом? Поговорим об этом в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM