В фокусе: Чем порадовал уходящий год?

Гирлянды на улицах развешены, ёлки в домах установлены, праздничное меню составлено. До Нового года остаются считанные дни. Конец декабря для жителей Псковской области (впрочем, как и для всех россиян) – время подарков и предпраздничных хлопот. Вместе с тем, это и период подведения итогов, а заодно время, когда хочется мечтать о светлом будущем и верить в чудеса. В канун Нового года мы решили побеседовать с псковскими политиками, общественниками, промышленниками, деятелями культуры, искусства и спорта о том, чем запомнился 2023 год. Мы узнали, чего ждут от наступающего года известные псковичи, о чём они мечтают и как будут отмечать главный зимний праздник. Подробнее об этом сегодня в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM