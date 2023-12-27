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В фокусе: Чем порадовал уходящий год?

28.12.2023 18:20 «ПЛН-FM»

Гирлянды на улицах развешены, ёлки в домах установлены, праздничное меню составлено. До Нового года остаются считанные дни. Конец декабря для жителей Псковской области (впрочем, как и для всех россиян) – время подарков и предпраздничных хлопот. Вместе с тем, это и период подведения итогов, а заодно время, когда хочется мечтать о светлом будущем и верить в чудеса. В канун Нового года мы решили побеседовать с псковскими политиками, общественниками, промышленниками, деятелями культуры, искусства и спорта о том, чем запомнился 2023 год. Мы узнали, чего ждут от наступающего года известные псковичи, о чём они мечтают и как будут отмечать главный зимний праздник. Подробнее об этом сегодня в программе «В фокусе».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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