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В фокусе: Итоги 2023-го. Чего ждать от нового года?

29.12.2023 18:20 «ПЛН-FM»

Данные опроса, который 10 лет проводил среди россиян один из сервисов по поиску работы, гласят: Новый год у жителей страны чаще всего ассоциируется с ароматом мандаринов, ёлкой, морозом и подарками. В наши дни к этому списку неотъемлемых атрибутов главного зимнего праздника добавилась традиция подводить итоги. А ещё привычка мечтать о светлом будущем и желание верить в чудеса. В канун Нового года мы решили побеседовать с псковскими политиками, общественниками, промышленниками, деятелями культуры, искусства и спорта о том, чем запомнился 2023 год. Мы узнали, чего ждут от наступающего года известные псковичи, о чём они мечтают и как будут проводить ночь с 31-го на 1-е. Подробнее об этом сегодня в программе «В фокусе».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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