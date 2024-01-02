«В фокусе»: Что готовит новый год?

Новогодние выходные в России продлятся до 8 января. Благодаря тому, что два последних дня минувшего года выпали на субботу и воскресенье, отдыхать жители страны смогут в общей сложности 10 дней. Начало нового года – повод вспомнить события старого. А ещё первые дни января – время, когда хочется строить планы на будущее и мечтать. В преддверии праздников мы побеседовали с псковскими политиками, общественниками, промышленниками, деятелями культуры, искусства и спорта о том, чем запомнился 2023 год. Мы узнали, чего ждут от наступившего года известные псковичи и о чём они мечтают. Подробнее об этом сегодня в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM