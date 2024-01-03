В фокусе: Как праздновали Новый год псковские випы и что напланировали?

В минувшем 2023 году в Госдуме поднимали вопрос о сокращении продолжительности новогодних праздников. Депутаты уверяли: многие люди просто не знают, чем занять себя на длинных выходных. А значит, следует распределять дни отдыха равномерно в течение всего года. Однако эта инициатива была встречена правительством негативно и отклонена.

В наступившем году новогодние выходные в России продлятся 10 дней – до 8 января. Начало нового года – повод вспомнить события старого. А ещё первые дни января – время, когда хочется строить планы на будущее и мечтать. В канун Нового года мы пообщались с псковскими политиками, общественниками, промышленниками, деятелями культуры, искусства и спорта. Мы узнали, чем запомнился им минувший 2023 год и узнали, чего они ждут от наступившего года. О чём мечтают известные псковичи и как они провели ночь с 31-го на 1-е – подробнее об этом сегодня в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM