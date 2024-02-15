www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 января 7 февраля 2 февраля 16 февраля 15 февраля 28 декабря 13 февраля 26 января 16 февраля Телефон прямого эфира 15 февраля 13 февраля 12 февраля 14 февраля 13 февраля 12 февраля

«В фокусе»: Обязательная маркировка животных

16.02.2024 18:20 «ПЛН-FM»

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу закон об обязательной маркировке животных. Он распространится на крупный рогатый скот, лошадей, свиней, домашнюю птицу, пушных зверей, оленей, кроликов и даже на пчёл и рыб. Всем им, живущим на частных подворьях и деревенских участках, придётся в установленные законом сроки обзавестись биркой, ошейником или чипом. В зависимости от вида животного и личных предпочтений, можно будет выбирать, как и чем маркировать.

Стоит сказать, что некоторых животных, например насекомых и птиц, можно будет маркировАть группой, условно говоря, не гоняясь за каждой пчелой, чтобы вживить ей чип. И тем не менее, непонятного в новом законе ещё много. Зачем это нужно? Кто будет платить за эти дополнительные манипуляции? И накажут ли того, кто утаит своего гуся или поросёнка, не повесив на него бирку? Об этих и других «подводных камнях» нового закона сегодня в программе «В фокусе».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты