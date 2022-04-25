«Время недвижимости»: Перспективы ипотеки

Очередной проект - «Время недвижимости» - запускает радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его ведущей станет заместитель генерального директора ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова, которая знает индустрию недвижимости изнутри.

«Время недвижимости» - это программа-помощь, программа-аналитика. Это просто о сложном. Когда говоришь «недвижимость», всем представляется квартира и узкий вопрос улучшения своих жилищных условий. А на самом деле недвижимость — это среда, которая нас окружает — это дома и кинотеатры, офисные здания и рестораны, детские сады и поликлиники… Мы живем в городе, который строится по всем направлениям. Вместе с профессионалами и экспертами в сфере недвижимости - архитекторами, планировщиками, дизайнерами, застройщиками, представителями банковской сферы - Светлана Сибилькова будет рассказывать, каким должен быть город современный и исторический, как он должен развиваться, как правильно вкладывать деньги в недвижимость.

Гость первого выпуска - заместитель управляющего Псковского отделения «Сбербанка» по розничному бизнесу Игорь Трепов. Речь пойдет о перспективах ипотеки.

Источник: ПЛН-FM