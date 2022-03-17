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«В рубель»: Вероятность повторения дефолтного сюжета 1998 года

18.03.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Проект «В рубель» возвращается на частоту 102.6 FM. Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников будет знакомить радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня в выпуске: ждать ли нам повторения дефолтного сюжета 1998 года, что стоит за массовым уходом с российского поля западных компаний, на какую поддержку от государства в условиях потока санкций рассчитывают псковские предприниматели, зачем объединились «Победа» и «ПсковАгроИнвест» и почему сегодня столько разговоров вокруг NFT-токенов.

Слушайте «В рубель» в 12.48.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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