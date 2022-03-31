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В рубель: Параллельный импорт и отвязанные валюты

01.04.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня Алексей Овчинников обсудит с радиослушателями, что стоит за понятием «параллельный импорт», зачем в России хотят запретить привязку к валюте, почему распевание песни «Все хорошо, прекрасная Маркиза» сегодня - не лучший выбор и сколько существует способов «озолотить» сбережения.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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