«В рубель»: Дефолт и крепкий рубль – что страшнее?

Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, так ли страшен возможный дефолт России по внешнему госдолгу или есть риски посерьезнее, что творится на фондовом рынке, почему рубль укрепляется вопреки множеству негативных факторов, а цены при этом все равно растут, и где взять валюту, если очень хочется за границу.

Источник: ПЛН-FM