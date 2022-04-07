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«В рубель»: Дефолт и крепкий рубль – что страшнее?

08.04.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, так ли страшен возможный дефолт России по внешнему госдолгу или есть риски посерьезнее, что творится на фондовом рынке, почему рубль укрепляется вопреки множеству негативных факторов, а цены при этом все равно растут, и где взять валюту, если очень хочется за границу.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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