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«В рубель»: Дефолт и крепкий рубль – что страшнее?
08.04.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, так ли страшен возможный дефолт России по внешнему госдолгу или есть риски посерьезнее, что творится на фондовом рынке, почему рубль укрепляется вопреки множеству негативных факторов, а цены при этом все равно растут, и где взять валюту, если очень хочется за границу.
Источник: ПЛН-FM
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