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В рубель: Национализация 2.0, утомившаяся инфляция и олени в цифре
15.04.2022 17:17 «ПЛН-FM»
Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями. Сегодня мы обсудим, будут ли национализировать зарубежные активы в России, что происходит с ценами на продукты и непродовольственные товары, как себя чувствует реальный сектор экономики при нереальных вводных, какие вопросы обсуждают на очередном антикризисном штабе в Псковской области и зачем якутских оленей загнали в цифру.
Источник: ПЛН-FM
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