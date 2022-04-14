В рубель: Национализация 2.0, утомившаяся инфляция и олени в цифре

Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями. Сегодня мы обсудим, будут ли национализировать зарубежные активы в России, что происходит с ценами на продукты и непродовольственные товары, как себя чувствует реальный сектор экономики при нереальных вводных, какие вопросы обсуждают на очередном антикризисном штабе в Псковской области и зачем якутских оленей загнали в цифру.

Источник: ПЛН-FM