www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 мая 13 апреля 5 мая 25 апреля 6 мая Телефон прямого эфира 29 апреля 28 апреля 2 мая 2 мая 6 мая 4 мая 18 апреля 2 мая 18 апреля 6 мая

В рубель: Рубль на взлете, дивиденды на паузе и новые уловки мошенников

06.05.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему аналитики все чаще отказываются прогнозировать курс рубля, стоит ли паниковать из-за отказа компаний платить дивиденды по акциям, какие сигналы посылает рынок труда и на какие новые уловки идут сегодня мошенники, стараясь выудить последнее у доверчивых россиян.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты