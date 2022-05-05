В рубель: Рубль на взлете, дивиденды на паузе и новые уловки мошенников

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему аналитики все чаще отказываются прогнозировать курс рубля, стоит ли паниковать из-за отказа компаний платить дивиденды по акциям, какие сигналы посылает рынок труда и на какие новые уловки идут сегодня мошенники, стараясь выудить последнее у доверчивых россиян.

Источник: ПЛН-FM