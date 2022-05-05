05.05.2022 14:00 «Сообразим на троих»: Кто пройдет в гордуму, от чего еще нас могут отлучить и сколько денег надо для счастья
В рубель: Рубль на взлете, дивиденды на паузе и новые уловки мошенников
06.05.2022 18:30 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему аналитики все чаще отказываются прогнозировать курс рубля, стоит ли паниковать из-за отказа компаний платить дивиденды по акциям, какие сигналы посылает рынок труда и на какие новые уловки идут сегодня мошенники, стараясь выудить последнее у доверчивых россиян.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати