30.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
В рубель: Осенняя финансовая хандра или хроническая потребительская депрессия?
30.09.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников расскажет, как политическая повестка в очередной раз загнала российский финансовый рынок в зону турбулентности, почему непрозрачность мобилизации вредит предприятиям страны, что происходит в этом момент в мировой экономике и какие новые санкции варит в котле ненависти коллективный Запад.
Источник: ПЛН-FM
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