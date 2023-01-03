В рубель: Осенняя финансовая хандра или хроническая потребительская депрессия?

Сегодня ведущий Алексей Овчинников расскажет, как политическая повестка в очередной раз загнала российский финансовый рынок в зону турбулентности, почему непрозрачность мобилизации вредит предприятиям страны, что происходит в этом момент в мировой экономике и какие новые санкции варит в котле ненависти коллективный Запад.

Источник: ПЛН-FM