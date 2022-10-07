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В рубель: Паникеры на рынке, криптофобы в Госдуме и вклады для бедных
07.10.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, как паникеры расшатали финансовый рынок до состояния метронома, кто сильнее накажет криптовалютчиков – Центробанк или Евросоюз, что за вклады для бедных решили изобрести в России, и почему статистика злоупотреблений алкоголем скоро может поменять плюс на минус.
Источник: ПЛН-FM
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