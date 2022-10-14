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В рубель: Чем удивляют банки, трагедия алкоэстетов и псковские реалии

14.10.2022 18:45 «ПЛН-FM»

Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, почему растут ставки по вкладам и кредитам, а ипотека становится все недоступнее, какая драма ожидает любителей дорогого импортного алкоголя, а, возможно, и не только их, и какой финансовой стратегии придерживаются псковичи, пока регион занимает незавидные места в рейтингах материального благополучия.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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