В рубель: Чем удивляют банки, трагедия алкоэстетов и псковские реалии

Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, почему растут ставки по вкладам и кредитам, а ипотека становится все недоступнее, какая драма ожидает любителей дорогого импортного алкоголя, а, возможно, и не только их, и какой финансовой стратегии придерживаются псковичи, пока регион занимает незавидные места в рейтингах материального благополучия.

Источник: ПЛН-FM