В рубель: Ростуризм всё, акции ниже плинтуса и прерванный полет

Сегодня Алексей Овчинников обсудит, о чем говорят новости о ликвидации Ростуризма и возможном закрытии Роснано, почему российские инвесторы рыдают, глядя на финансовые итоги начала осени, какие валюты могут потягаться с американским долларом по привлекательности вложений, и как можно испортить отличную идею сменой расписания.

Источник: ПЛН-FM