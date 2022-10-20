www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 сентября 12 октября 17 октября 21 октября 22 сентября 27 сентября 7 октября Телефон прямого эфира 18 октября 17 октября 20 октября 11 октября 14 сентября 20 октября 7 октября 14 сентября

В рубель: Ростуризм всё, акции ниже плинтуса и прерванный полет

21.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня Алексей Овчинников обсудит, о чем говорят новости о ликвидации Ростуризма и возможном закрытии Роснано, почему российские инвесторы рыдают, глядя на финансовые итоги начала осени, какие валюты могут потягаться с американским долларом по привлекательности вложений, и как можно испортить отличную идею сменой расписания.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты