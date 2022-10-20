20.10.2022 12:35 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о проблемах 10-го округа и работе регионального парламента
В рубель: Ростуризм всё, акции ниже плинтуса и прерванный полет
21.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня Алексей Овчинников обсудит, о чем говорят новости о ликвидации Ростуризма и возможном закрытии Роснано, почему российские инвесторы рыдают, глядя на финансовые итоги начала осени, какие валюты могут потягаться с американским долларом по привлекательности вложений, и как можно испортить отличную идею сменой расписания.
Источник: ПЛН-FM
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