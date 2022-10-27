14:00 «Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом
В рубель: Халва стабилизации, чудеса статистики и грабли Минфина
28.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников рассуждает, как стабилизация Минэка не бьется с цифрами Росстата, куда катится промышленное производство в России, пока топ-менеджерам госкорпораций выплачивают многомиллионные бонусы, какие зарплаты приписывают не имеющим сбережений псковичам и что сулит нам проект федерального бюджета на следующий год.
Источник: ПЛН-FM
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