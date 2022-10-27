В рубель: Халва стабилизации, чудеса статистики и грабли Минфина

Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников рассуждает, как стабилизация Минэка не бьется с цифрами Росстата, куда катится промышленное производство в России, пока топ-менеджерам госкорпораций выплачивают многомиллионные бонусы, какие зарплаты приписывают не имеющим сбережений псковичам и что сулит нам проект федерального бюджета на следующий год.

Источник: ПЛН-FM