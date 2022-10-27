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В рубель: Халва стабилизации, чудеса статистики и грабли Минфина

28.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников рассуждает, как стабилизация Минэка не бьется с цифрами Росстата, куда катится промышленное производство в России, пока топ-менеджерам госкорпораций выплачивают многомиллионные бонусы, какие зарплаты приписывают не имеющим сбережений псковичам и что сулит нам проект федерального бюджета на следующий год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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