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В рубель: Самый опасный месяц для рубля и… кошелька шопоголика

11.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему ноябрь называют самым опасным месяцем для рубля, какие отрасли выигрывают от крепкой национальной валюты, а какие – страдают, спасла ли Lada Granta отечественный авторынок, как может измениться страхование гаджетов и где собака зарыта в «Черную пятницу».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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