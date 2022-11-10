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В рубель: Самый опасный месяц для рубля и… кошелька шопоголика
11.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему ноябрь называют самым опасным месяцем для рубля, какие отрасли выигрывают от крепкой национальной валюты, а какие – страдают, спасла ли Lada Granta отечественный авторынок, как может измениться страхование гаджетов и где собака зарыта в «Черную пятницу».
Источник: ПЛН-FM
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