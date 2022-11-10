В рубель: Самый опасный месяц для рубля и… кошелька шопоголика

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему ноябрь называют самым опасным месяцем для рубля, какие отрасли выигрывают от крепкой национальной валюты, а какие – страдают, спасла ли Lada Granta отечественный авторынок, как может измениться страхование гаджетов и где собака зарыта в «Черную пятницу».

Источник: ПЛН-FM