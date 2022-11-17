В рубель: Потерявшие страх частные инвесторы и новая пенсионная реформа

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему на финансовых рынках жадность стала побеждать страх, какие инвестиции сегодня можно всерьез рассматривать для сбережения накоплений, и попробуем разобраться, что за реформу пенсионной системы нам спешно готовит Минфин.

Источник: ПЛН-FM