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В рубель: Потерявшие страх частные инвесторы и новая пенсионная реформа

18.11.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему на финансовых рынках жадность стала побеждать страх, какие инвестиции сегодня можно всерьез рассматривать для сбережения накоплений, и попробуем разобраться, что за реформу пенсионной системы нам спешно готовит Минфин.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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