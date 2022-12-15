В рубель: ИИС чего придумали!

Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников сегодня обсудит, как в России намерены реформировать систему индивидуальных инвестиционных счетов, какие финансовые инструменты в этом году не ушли в минус, зачем Минфину понадобилось смешивать ОМС и ДМС в одну кучу и почему, согласно одним исследованиям, россияне стали больше откладывать на черный день, а согласно другим – откладывать-то им особо и нечего.

Источник: ПЛН-FM