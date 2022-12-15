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В рубель: ИИС чего придумали!

16.12.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников сегодня обсудит, как в России намерены реформировать систему индивидуальных инвестиционных счетов, какие финансовые инструменты в этом году не ушли в минус, зачем Минфину понадобилось смешивать ОМС и ДМС в одну кучу и почему, согласно одним исследованиям, россияне стали больше откладывать на черный день, а согласно другим – откладывать-то им особо и нечего.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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