В рубель: Вилы Центробанка, завалившийся рубль и псевдовиски в магазинах

Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников расскажет, почему Центробанк не стал менять ключевую ставку, и как это решение повлияет на рынок, почему рублю поплохело и как скоро от этого поплохеет нам, и поговорим о том, что продается в наших магазинах под видом виски и как дорого будут обходиться вредные привычки в наступающем году.

Источник: ПЛН-FM