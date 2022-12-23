www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 декабря 20 декабря Телефон прямого эфира 19 декабря 23 декабря 19 декабря 12 декабря 13 декабря 23 декабря 16 декабря 20 декабря 7 декабря 22 декабря 2 ноября 23 декабря 19 декабря

В рубель: Вилы Центробанка, завалившийся рубль и псевдовиски в магазинах

23.12.2022 18:50 «ПЛН-FM»

Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников расскажет, почему Центробанк не стал менять ключевую ставку, и как это решение повлияет на рынок, почему рублю поплохело и как скоро от этого поплохеет нам, и поговорим о том, что продается в наших магазинах под видом виски и как дорого будут обходиться вредные привычки в наступающем году.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты