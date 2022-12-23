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В рубель: Вилы Центробанка, завалившийся рубль и псевдовиски в магазинах
23.12.2022 18:50 «ПЛН-FM»
Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников расскажет, почему Центробанк не стал менять ключевую ставку, и как это решение повлияет на рынок, почему рублю поплохело и как скоро от этого поплохеет нам, и поговорим о том, что продается в наших магазинах под видом виски и как дорого будут обходиться вредные привычки в наступающем году.
Источник: ПЛН-FM
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