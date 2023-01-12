11.01.2023 14:00 «Обратный отсчет»: Петр Алексеенко об итогах 2022 года и планах псковских коммунистов
В рубель: Бюджетно-финансовые камбэки, президентские нагоняи и рост цен
13.01.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, зачем в России возродили бюджетное правило и почему намерены распродавать юани, за что Путин отчитал Мантурова, где глубже всего просела политика импортозамещения и поговорим о перманентной головной боли жителей нашей страны – растущих ценах.
Источник: ПЛН-FM
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