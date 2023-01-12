В рубель: Бюджетно-финансовые камбэки, президентские нагоняи и рост цен

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, зачем в России возродили бюджетное правило и почему намерены распродавать юани, за что Путин отчитал Мантурова, где глубже всего просела политика импортозамещения и поговорим о перманентной головной боли жителей нашей страны – растущих ценах.

Источник: ПЛН-FM