В рубель: Безработица, цифровой рубль и ипотека – не все так однозначно

Сегодня экономический обозреватель Алексей Овчинников обсудит, что кроется за бравурной статистикой по рекордно низкой безработице как в России в целом, так и в Псковской области в частности, почему новости о тестировании цифрового рубля не только радуют, но и напрягают (хотя и не так сильно как отчет Центробанка об ипотечном кредитовании), и, наконец, кто успешнее в инвестициях - женщины или мужчины.

Источник: ПЛН-FM