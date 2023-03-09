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В рубель: Безработица, цифровой рубль и ипотека – не все так однозначно

10.03.2023 18:55 «ПЛН-FM»

Сегодня экономический обозреватель Алексей Овчинников обсудит, что кроется за бравурной статистикой по рекордно низкой безработице как в России в целом, так и в Псковской области в частности, почему новости о тестировании цифрового рубля не только радуют, но и напрягают (хотя и не так сильно как отчет Центробанка об ипотечном кредитовании), и, наконец, кто успешнее в инвестициях - женщины или мужчины.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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