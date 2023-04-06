В рубель: Вялый рубль, бодрый Минсельхоз и виражи уходящих компаний

Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, почему рубль слабеет вопреки всем канонам, какие версии есть у экономистов по поводу дальнейшего развития событий, кто теряет больше от ухода западных компаний и почему наше зерно может завалить страну, но хлеб дешевле так и не станет.

Источник: ПЛН-FM