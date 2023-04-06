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В рубель: Вялый рубль, бодрый Минсельхоз и виражи уходящих компаний
07.04.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, почему рубль слабеет вопреки всем канонам, какие версии есть у экономистов по поводу дальнейшего развития событий, кто теряет больше от ухода западных компаний и почему наше зерно может завалить страну, но хлеб дешевле так и не станет.
Источник: ПЛН-FM
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