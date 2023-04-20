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В рубель: Работать за еду, есть насекомых и прятать миллионы от Вассермана
21.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников рассуждает, как исследование наших доходов от Центробанка неожиданно стало ударом в спИну методике Росстата, почему мы так много тратим на еду, войдут ли в наше меню насекомые и зачем Вассерман решил пересчитать нашу наличность.
Источник: ПЛН-FM
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