В рубель: Работать за еду, есть насекомых и прятать миллионы от Вассермана

Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников рассуждает, как исследование наших доходов от Центробанка неожиданно стало ударом в спИну методике Росстата, почему мы так много тратим на еду, войдут ли в наше меню насекомые и зачем Вассерман решил пересчитать нашу наличность.

Источник: ПЛН-FM