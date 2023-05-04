В рубель: Ключевая ставка на паузе, стресс для «серого» бизнеса и налоговая несправедливость

Сегодня Алексей Овчинников обсудим, почему Центробанк решил выдержать рекордную паузу в изменении ключевой ставки, в чем разнятся взгляды Силуанова и Набиуллиной на российскую экономику, кому стоит напрячься на фоне грядущего мониторинга налоговой службы и чего пытается добиться долгие годы Псковская область для увеличения доходной части своего бюджета.

Источник: ПЛН-FM