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В рубель: 50 оттенков укрепления рубля и фантазии на тему краха доллара

12.05.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников сегодня размышляет, что стоит за новостями о запрете параллельного импорта через Казахстан, как эксперты объясняют «внезапное» укрепление рубля, почему экономисты не устают предсказывать скорый крах доллара и дефолт США, и какими хорошими новостями нас вдруг решили побаловать банки и страховые компании.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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