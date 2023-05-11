В рубель: 50 оттенков укрепления рубля и фантазии на тему краха доллара

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников сегодня размышляет, что стоит за новостями о запрете параллельного импорта через Казахстан, как эксперты объясняют «внезапное» укрепление рубля, почему экономисты не устают предсказывать скорый крах доллара и дефолт США, и какими хорошими новостями нас вдруг решили побаловать банки и страховые компании.

Источник: ПЛН-FM