11.05.2023 14:00 «Сообразим на троих»: О влиянии СВО на выборы, муниципальном фильтре и готовности Псковской области к ДЭГ
В рубель: 50 оттенков укрепления рубля и фантазии на тему краха доллара
12.05.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников сегодня размышляет, что стоит за новостями о запрете параллельного импорта через Казахстан, как эксперты объясняют «внезапное» укрепление рубля, почему экономисты не устают предсказывать скорый крах доллара и дефолт США, и какими хорошими новостями нас вдруг решили побаловать банки и страховые компании.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати