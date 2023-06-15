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В рубель: Не было печали, просто наступило лето

16.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, почему последнее решение Центробанка по ключевой ставке скорее настораживает, чем обнадеживает, почему так тревожно за псковских молочников и российских производителей подсолнечного масла, нужно ли включать денежный станок, чтобы спасти экономику и что страшнее - риск раскрутить инфляцию или спрос, который превышает предложение.

 

Источник: ПЛН-FM



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